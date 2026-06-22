« Miracle économique » au Burkina : une enquête démonte la propagande des autorités

Une enquête menée par le média nigérian PR Nigeria, avec le soutien de l’Académie africaine pour l’enquête open source et de l’Observatoire africain de la démocratie numérique, révèle qu’une grande majorité des allégations louant les performances économiques du Burkina Faso s’avèrent fictives. Intitulée « Les machines de propagande qui présentent le Burkina Faso comme le miracle économique de l’Afrique« , l’enquête passe au crible huit revendications du gouvernement burkinabè. Selon les résultats rapportés par le magazine Courrier International, cinq se révèlent fausses, deux « exagérées » et une seule vraie. Parmi les allégations «mensongères», le Burkina n’a pas rejeté en 2025 un investissement de 1 milliard de dollars de Walmart.





« Le rapport annuel 2025 de la Securities and Exchange Commission ne révèle aucune trace d’un quelconque projet d’investissement au Burkina Faso« , écrit PR Nigeria. La présence africaine de Walmart se limite à sa participation dans le groupe sud-africain Massmart.



Contrats fictifs et prêts du FMI maintenus



Sont également démentis un contrat de 100 milliards de dollars avec le Japon pour importer des motos, le refus de prêts du FMI, le remboursement de la dette publique et un pacte sur les céréales de 14 milliards de dollars avec l’Inde.



Concernant le FMI, « un programme d’aide de 302 millions de dollars a été conclu en septembre 2023, et une nouvelle facilité de crédit de 124,3 millions de dollars a été débloquée en février 2026 », précise l’enquête. Pourtant, une publication sur X mentionnant le refus de TRAORE d’accepter l’aide du FMI cumule 3,9 millions de vues.Une croissance de 5% mais tirée par l’or



La seule allégation vérifiée concerne une croissance de 5% en 2025. PR Nigeria note toutefois que les récits favorables omettent de préciser qu’elle a été « principalement tirée par une forte hausse des recettes d’exportation d’or », liée à des cours élevés.



L’enquête conclut à l’existence d’un « écosystème de contenu reconnaissable » qui « fabrique un mythe géopolitique en combinant invention, exagération délibérée et distorsion stratégique des événements réels ». Des vidéos relayant ces fausses informations cumulent des millions de vues sur les réseaux sociaux





























































Walf