Mis aux arrêts par la DIC, le domicile de Sakory Ka fouillé...Les policiers découvrent un "PA" et un fusil... Le point sur l'arrestation du frère de Doudou Ka...

Dakarposte, qui suit l'évolution de l'enquête concernant l'affaire Jérome Bandiaky alias Sniper, notamment l'arrestation du frérot de Doudou Ka (voir papier à la Une) en sait davantage !



Sakory Ka a été interpellé aujourd'hui chez lui pour ses liens présumés avec Sniper et sa bande de nervis. Question: Qu'est ce qu'il a à se reprocher pour prendre la clé des champs suite à l'interpellation de Sniper?



Nous avons pu glaner que la police a eu des informations fiables comme quoi Sakory Ka était chargé de l'achat d'armes pour Bandiaky et Cie.



Sakory Ka, ignorait certainement que, depuis plusieurs semaines, les limiers de la Division des Investigations Criminelles, assez informés, gardent un œil sur lui et le reste du gang à Sniper. Ses moindres faits et gestes étaient donc épiés. Comme toute chose a une fin, sauf le saucisson qui en a deux, Ka finit par tomber ce mardi matin dans la souricière des policiers de la DIC. Qui, lors d'une palpation de sécurité, ont découvert qu'il détenait un "PA" (comprenez pistolet automatique) .





Selon des informations de dakarposte, une perquisition a eu lieu ce mardi à Nord Foire, là où se trouve la maison de Sakory Ka.



En effet, nos sources s'accordent à nous révéler que des limiers de la Division des Investigations Criminelles ont investi la résidence du frérot de l'ex ministre Doudou Ka.



Pendant plusieurs heures, les enquêteurs ont passé au peigne fin les lieux. Il s'agit d'une formalité, dans l'ordre des choses. La DIC a été mandatée par le parquet.



Les policiers y ont trouvé un fusil.





Affaire à suivre...











