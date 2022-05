Mise au point (Dr. Papa Moussa Saliou GUEYE )

Par la présente, je viens vous informer que vous avez repris la publication mensongère d’un certain Pape Moussa Sonko en y associant frauduleusement mon image avec le logo de Seneweb. (Voir captures d’écran).



Je précise que, je ne connais ni de près, ni de loin ce monsieur Sonko dont sa publication est largement partagée dans les réseaux sociaux.



Par conséquent, je vous demande solennellement, de corriger l’erreur commise en collant mon image (ma photo) à la publication de monsieur Pape Moussa Sonko afin de laver mon honneur et de lever toute équivoque.



Je suis et demeure Militant de PASTEF.



Bien à vous,





Dr. Papa Moussa Saliou GUEYE

Enseignant-chercheur en Droit public

Conseiller départemental - Mbour

Militant PASTEF