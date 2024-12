Mais ayons l’honnêteté de le dire dès l’entame de notre propos : le ministre de la Communication est, selon toute vraisemblance, animé d’une bonne intention, celle d’amener une presse qui se développe de manière quasi anarchique à se mettre en règle, en remplissant notamment quelques obligations élémentaires liées au droit d’exercer la profession.

Force est de reconnaitre cependant que les délais avancés pour permettre aux organes épinglés de se mettre en règle sont outrageusement courts et peuvent facilement laisser penser que l’Autorité voudrait mettre les « fautifs » désignés dans une pression telle qu’ils n’auraient aucune marge de manœuvre pour prendre à temps le train de la réglementation en marche.



En vérité, le processus de réglementation devrait s’exprimer sous un autre rythme, plus avenant, plus adapté au contexte, ne serait-ce que pour ne pas laisser place à aucune forme d’interprétation allant dans le sens de désigner le régime en place comme coupable de traitement sélectif ou de favoritisme vis-à-vis des centaines de structures évoluant dans le même secteur.



Nous pensons très sincèrement que cette décision arrive seulement au très mauvais moment. C’est-à-dire à un moment où la presse, dans sa composante la plus significative, fait face à un marasme sidérant et où le nouvel Etat a déjà engagé une course de rattrapage pour recouvrer « ses » impôts.

Cet Etat, justement, est-il dans une certaine forme d’illégalité en donnant à son ministre de la Communication le privilège de monter au créneau pour demander aux acteurs du Secteur de se mettre en règle, sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à cet effet ?



Le coup de gueule des porte-parole du CDEPS lors de leur conférence de presse relativement l’inadaptabilité de l’autorité désignée pour engager cette procédure comminatoire ne devrait certainement pas être considéré comme un simple coup de délire venant du porte-voix d’un groupe touché de plein fouet par cette mise en demeure.



Dans un passé pas très lointain, sous le règne de Macky Sall évidemment, cette confusion de rôles désignée comme telle par Mamadou Ibra Kane et Maimouna Ndour Faye avait été vigoureusement dénoncée par la corporation. Et à vrai dire, le ministre de la Communication ferait bien de s’appuyer sur cette anomalie brandie pour revoir à la baisse la teneur des actes performatifs qu’il vient de poser à l’encontre du camps des « illégaux ». Et puis quoi ?



Il faut bien que l’Autorité se rappelle que bien des organes visés par la menace sont plus vieux que le Code de la presse sur lequel elle s’appuie pour délibérer en la matière. Dakarposte en est la preuve. Nous l’avons créé en 2015. C’est-à-dire après avoir pratiquement bien bourlingué, roulé notre pauvre bosse partout : d’info 7 à Lissa Magazine et l’Office, en passant par Dakaractu et bien d’autres organes, où nous avons laissé l’empreinte indélébile de notre dévouement pour la bonne circulation de l’information juste et vraie.



A cette époque, être journaliste, surtout journaliste d’investigations, n’était pas donné. Il fallait apprendre en avançant, en acceptant d’assumer tous les inconvénients liés au risques du métier, à savoir aller aux charbon quand il le fallait, aller au frigo quand c’était nécessaire, s’exposer pour imposer une vérité que la Majorité ne voulait pas entendre…C’est une époque qui n’a vraiment rien à voir avec celle d’aujourd’hui, où il suffit d’être accidentellement pertinent à travers une chronique sensationnelle pour être porté aux nues et considéré par une opinion peu exigeante comme une star. Et alors, on passe son temps à crever l’écran (cette expression, étant prise ici dans son sens le plus désastreux et plus dégradant, évidemment).

Je dois dire que personnellement je suis habité par une appréhension qui fait froid au dos (en tout cas au mien).

Elle est relative au fait de voir dans les prochaines semaines ou mois quelques-unes des organes phares (en presse écrite, orale ou télévisuelle) devenir aphones pour de bon et laisser la place à d’autres, non seulement embryonnaires, mais à la pertinence très discutable.



Franchement, quelles que soient leurs accointances avec le régime passé, je voudrais continuer à voir Madiambal Diagne et Maimouna Ndour Faye survivre aux contradictions qui les opposent aux tenants du nouveau pouvoir. Car en les laissant donner des coups, même parfois au bas de la ceinture, ils ne feront que mériter davantage leur place future au Panthéon des dirigeants de ce pays qui ont contribué à faire avancer et grandir la presse de notre pays.

Pour cela, j’ose compter sur le Président de la République et son Premier ministre. Car ils sont suffisamment intelligents pour comprendre que certaines décisions pouvant engendrer des contradictions inutiles requièrent leur diligente bienveillance pour être vite abandonnées.



Peut-être qu’il ne doit même pas s’agir d’abandonner quoi que ce soit, mais seulement d’assouplir suffisamment les conditions de réglementation pour que les organes visés puissent avancer sereinement en s’ajustant.

Et à cet effet, j’ai bon espoir que les uns et les autres s’inviteront autour d’une table dans les meilleurs délais pour en discuter objectivement.



















Mamadou Ndiaye journaliste d'investigations

Dirpub dakarposte.com