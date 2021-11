Miss Matam 2020 :”Amina m’a demandé d’aller rejoindre certains de ses invités dans leur chambre. J’ai eu des promesses de luxe, de voyage…”

Les choses se corsent pour Amina Badiane et le comité d’Organisation. Des anciennes miss à qui on aurait fait des propositions indécentes, témoignent. C’est le cas de miss Matam 2020, révèle Senego.



“Amina nous a fait vivre l’enfer. Le comité ne décide de rien, car ce sont ses invités venus de l’extérieur qui choisissent et ils décaissent beaucoup d’argent pour cela.



En outre, si la miss 2020 dit qu’on al droguée et violée, je la crois, car j’ai eu des propositions venant de Amina et qui peuvent authentifier ce qu’elle a déclaré. Moi même, représentant la région de Matam, Amina m’a demandé d’aller rejoindre certains de ses invités dans leur chambre. Ils avaient des pions avec eux. J’ai eu des promesses de luxe, de voyage, de paradis…



Je leur ai dit être vierge et ils m’ont ainsi proposé de leur donner mon dernière. Je n’en ai jamais parlé à personne, car c’est personnel. J’ai ainsi participé à la compétition, sachant que je n’allais pas être élue, du fait de mon refus. Apres le refus d’ailleurs, Amina m’a dit que je n’étais pas futée. Elle m’a des lors écartée.”

































