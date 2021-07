Mme Lena Tall Faye, la seule femme, connue dans le milieu de l’assainissement, perd sa fille et "assistante"

Il y a des moments comme ça, on ne peut plus particuliers. Ça peut-être la Korité, les fêtes de fin d'année, la Saint Valentin ou la récente fête de Tabaski. Au moment où d'aucuns festoyaient, certaines familles n'avaient pas, du tout alors le cœur à cela. La cause? Ils sont légion, surtout en cette période de pandémie dite du coronavirus, a perdre une personne aimée, une personne très importante à leurs yeux. Et, cette période de réjouissances -allusion faite à la Tabaski- qui rappelle le bonheur d’être entouré par ses proches, qui est faite de moments de joie partagés, a été, pourrait-on dire, invivable pour eux.C'est le cas de Madame Lena Tall Faye.



En effet, dakarposte a appris de sources médicales que la dame qui fait partie des belles réussites des femmes Sénégalaises, c'est à dire qu'elle est la seule femme, connue dans le milieu sinueux de l’assainissement, a perdu, au seuil de la Tabaski, sa fille, amie et assistante Aïssatou Soumaré.



La défunte, très proche de sa maman, était son véritable bras droit. Outre les tâches administratives avec lesquelles elle jonglait de mains de maître, elle faisait office d’interface entre sa maman, chef d'entreprise émérite et le personnel, entre autres partenaires.



Très disciplinée, feue Aïssatou Soumaré, qui tenait les manettes de DGA, avait un contrôle de soi, le sens du service, une autorité naturelle, de la rigueur, de la souplesse, de la discrétion, du dynamisme, une disponibilité, une polyvalence, une aisance relationnelle et une bonne maîtrise de la communication.





Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses sincères condoléances à Mme Tall, à sa belle famille (son mari, Cheikhna Moustapha Sy, est le neveu de Mme le ministre Ndèye Sali Diop Dieng), à ses parents, soeurs, collaborateurs ...éplorés.



Qu'Allah accorde le paradis "Firdawss" à Aïssatou Soumaré. Qui laisse orpheline deux bouts de bois de Dieu!







njaydakarposte@gmail.com