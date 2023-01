Mobilisation des recettes : La Douane sénégalaise franchit la barre de 1300 milliards FCfa en 2022

Les Douanes sénégalaises ont été performantes en 2022, elles ont mobilisé au total 1382,5 FCfa, soit 173,8 milliards de FCfa de plus par rapport à 2021 (+9%). Cette performance a été possible notamment grâce au Programme de modernisation des Douanes (Promad). « Des avancées majeures sont enregistrées par la Direction générale des Douanes dans les domaines de l’encadrement et de la formation, de la gestion des outils technologiques de traitement des données pour le partage des connaissances et des expériences », a salué le Ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bâ, qui présidait, hier, à Saint-Louis, la célébration de la Journée internationale des Douanes. Il a profité de cette tribune pour transmettre aux douaniers les félicitations du Chef de l’État Macky Sall.



Pour maintenir cette performance, il convient, souligne le Ministre, de poursuivre la modernisation de la Douane pour relever les défis inhérents à la gestion des ressources humaines. Dans ce chantier, a-t-il indiqué, la Banque mondiale appuie le Sénégal dans la formulation de plans de gestion des ressources humaines du Ministère des Finances et du Budget, qui prennent en compte la diversité des profils d’agents, la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences utiles à l’administration des Douanes.



Le Directeur général des Douanes, Abdourahmane Dièye, a justifié le choix de Saint-Louis pour accueillir cette édition de la Jid cette année. Entre autres raisons, il cite la position stratégique qu’occupe la Direction régionale des Douanes du Nord (Drn), qui joue un rôle de tampon entre le Sénégal, la Mauritanie et les pays de l’Afrique du Nord, à l’heure de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). L’autre raison, souligne M. Dièye, est liée à ses performances dans la mobilisation des recettes et la lutte contre les trafics illicites pour l’exercice 2022.

















































Le Soleil