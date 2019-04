Modification du poste de 1er Ministre / Macky Sall s’explique : « Il faut que l’on puisse répondre avec célérité aux demandes des populations… C’est un Gouvernement rétréci que…»

Après avoir reconduit Mahammed Boun Abdallah Dionne au poste de 1er Ministre, cumulativement cette fois avec le poste de Secrétaire Général de la Présidence, le chef de l’État l’a reçu dans son bureau. « C’est un Gouvernement rétréci que vous devez me proposer. Cela ne va pas être facile. En même temps il faudra faire une modification au poste de 1er ministre. Il faudra que l’on puisse répondre avec célérité aux demandes des populations et à la demande récurrente des jeunes sur l’emploi, aux questions de développement et à l’accès universel tel que je l’ai déjà indiqué dans le programme « ligueyeul euleuk ». Un programme qui s’incruste parfaitement dans le programme Sénégal Émergent que vous connaissez très bien et qui va correspondre à la période 2019-2024. Il faudra que nous puissions travailler la main dans la main », a dit le Président Sall. « Il faudra que nous puissions travailler. En même temps je souhaiterai vous confier les charges de SG de la Présidence de la République. Une fois la réforme passée, vous pourrez m’aider dans le suivi de la mise en œuvre de l’action du Gouvernement », a-t-il fini par dire.





