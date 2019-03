Mohamadou Lamine Massaly : « Me Wade est un traître » !

C’est un Mohamed Lamine Massaly très en colère qui a fait une intervention en direct sur la RFM. Selon le membre de la coalition « Madické 2019 », « Me Wade a trahi le peuple sénégalais et Me Madické Niang ».



Dans son intervention sur les ondes de la Rfm, il argue que « c’est un traître et "Yalla dinaniou até ak mom". Je me suis battu contre tout le monde pour Me Wade. J’ai été en prison pour Me Wade. Il n’a rien trouvé de mieux à faire que de s’attaquer à Me Madické Niang qui ne lui a rien fait. Il nous a trahis juste pour son fils qu’il veut faire passer devant tout le monde ».



Comme pour regretter ses prises de position antérieures, Massaly de dire sa colère tout en « demandant pardon à tous les Sénégalais que j’ai une fois attaqués ou insultés pour cet homme-là. Me Abdoulaye Wade a trahi le peuple».







leral