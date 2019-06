Mohamed Abdallah Dione, Ousmane Tanor Dieng, Racine Talla,Cheikh Oumar Hann bizarrement malades et évacués en France?

Longtemps, la santé des politiques fut une question taboue. Feu Léopold Sedar Senghor et Me Abdoulaye Wade, en leurs temps, mirent tout en oeuvre pour cacher leur maladie au grand public.

Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, et les politiques se sont peu à peu départis de cette vision sacrificielle de leur fonction: la politique est devenu un métier - presque - comme les autres. Alors, lorsque le corps lâche, ils n'hésitent plus à se mettre en retrait.



C'est le cas aujourd'hui du très contesté ministre de l’Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Hann. Touchée par la maladie, son état de santé "a nécessité une évacuation en France". Dakarposte a appris qu'il souffrirait d'une paralysie faciale.





Quid du cas Dione? Plusieurs sources contactées se renvoient la balle. Une dame, militante de l'APR, nous soufflera: "écoutez, rien que le travail colossal qu'il abattait à la Primature peut l'épuiser".



Invitée à être plus explicite, notre interlocutrice confirmera que l'ex chef du gouvernement "est atteint de burn-out "(épuisement). Normal, serait-on tenté de dire car "l'enfant prodige de Gossass" (Mohamed Dione) gérait énormément de choses sur instruction du chef de l'Etat, notamment les crises, mais aussi les procédures, les milliers de documents à signer. En dépit de son emploi du temps au pas de charge de Premier ministre, il gérait au quotidien , la vie du parti (APR), les alliés entre autres avec des réunions à n'en plus finir et d'innombrables déplacements , compte non tenu de ses rencontres avec les divers c'est à dire les "partenaires" : militants, associations, organismes divers, syndicats, industriels, lobbyistes… la coordination avec les autres ministères, avec bien évidemment son patron de Président de la République...



Il s'y ajoute la gestion des lignes directrices, les notes de service, les courriers, sans compter la gestion de ses proches collaborateurs et les états d’âme des uns et de autres notamment des militants et militantes.... Il y a aussi le Conseil des ministres à préparer, bref tout un programme.



S'agissant de Racine Talla, patron de la Rts, il revient à dakarposte qu'il a été certes malade pour, ensuite se rendre, loin des indiscrets, au pays de Marianne pour des soins. Malheureusement, nos tentatives d'en savoir davantage sont restées vaines. "Le DG (Racine Talla) se porte bien. Il reprend d'ailleurs service lundi prochain. L'intérim de quelques jours a été bien assuré par Atoumane" nous souffle une source au fait des activités de M. Talla.



Quant à Ousmane Tanor Dieng, nous avons beau tenté d'en savoir un peu plus. En vain. Une dame qui le côtoie depuis plusieurs décennies consentira à juste laisser entendre: "il se porte mieux" C'est tout le mal qu'on lui souhaite au même titre que tous ceux qui souffrent d'une quelconque pathologie.