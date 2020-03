Mohamed Dione : "Ce que le Président Macky Sall m'a demandé de transmettre au khalif général des mourides, Serigne Mountakha (...)"

Depuis Décembre 2019, notre planète fait face à un ennemi terrible, invisible, dévastateur, le coronavirus dit COVID-19. En moins de 3 mois, il affecte plus de 151 pays, soit plus de 75% de ce qu’en compte le monde.

Sur notre continent l’Afrique, 27 pays, soit 50%, sont touchés par cette pandémie face à laquelle même les plus puissants sont impuissants, désarmés.

Leurs systèmes de santé, notamment leur capacité de réanimation, sont débordés. Pour l’instant, il n’existe ni traitement, ni vaccin contre ce virus. La seule arme qui existe aujourd’hui, c’est la prévention. C’est pourquoi, tous les pays du monde prennent des mesures sévères, des mesures drastiques, notamment de confinement de leurs citoyens et de fermeture de leurs frontières. Même les lieux de culte sont concernés, y compris la plus sainte des saintes mosquées, la Kaaba’. C’est une réalité, ce n’est pas de la science-fiction.



Face à cette menace, le gouvernement du Sénégal, au premier chef le Président de la République Macky Sall a déjà pris les devants, c'est à dire d’importantes mesures, notamment l’annulation des réunions internationales, rencontres aussi bien sous nos cieux que sur l'échiquier international, entre autres ...



Cela dit, faudrait-il rappeler à ceux qui l'ignorent encore que nul n'est à l’ abri de la contagion, car le monde est devenu un village. La faiblesse des systèmes de santé de nos pays nous impose, beaucoup plus que d’autres, la prévention.



Dans cette vidéo que nous postons, le ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République Mohamed Dione, porteur d'un message de l'actuel "homme fort du pays" (le Président Macky Sall ) relatif au Coronavirus, explique par le menu, les raisons de son séjour dans la capitale du mouridisme.













































Ndiaye dakarposte