Mohamed Mbougar Saar, premier Africain (subsaharien) à recevoir le Prix Goncourt !

Le « Devoir de violence » et la trajectoire de Yambo Ouologuem, m’ont fascinés de si longues années que j’ai fini par me dire qu’il fallait en faire un roman dont l’histoire serait le point de départ.

Cet écrivain célébré puis abandonné, accusé de plagiat, lâché dans une grande solitude par les milieux littéraires européens et par l’intelligencia africaine qui n’a pas supporté la radicalité, la nouveauté, la provocation, me fascine vraiment.

Ensuite, à vingt-cinq ans en découvrant Roberto Bolaño, je me suis senti libéré car je retrouvais dans ses écrits un certain nombre de questions qui étaient miennes sur l’engagement littéraire, sur le fait d’être un jeune écrivain qui se cherche, qui se lance, qui échoue, qui tâtonne tout en gardant la littérature comme obsession dans la vie la plus concrète.

Chacun de ces deux auteurs est à sa manière l'une des veines de mon livre.

AD : D’où vous vient ce goût de la littérature et cette inspiration ?

MMS :

Ce sont mes grand-mères, ma mère, mes tantes, mes cousines qui m’ont initié aux récits, aux histoires, aux légendes, aux contes, aux jeux de mémoire et ainsi façonné l’imaginaire poétique de mon enfance.

Je leur dois une part importante et fondamentale car elles ont été au fondement de ma poétique comme écrivain, à la genèse de cette envie de raconter avant même de savoir que je serai peut-être un jour romancier.

J’espère qu’elles diraient en me voyant aujourd’hui qu’elles sont fières d’elles.

AD : Quel est le livre de votre enfance qui vous a le plus marqué et motivé à écrire les vôtres ?

MMS :

Il n’y a pas un livre particulier qui s’est imposé mais plutôt un moment qui est celui de l’enfance où énormément de récits, de légendes, de contes qui sont entrés en moi. Effectivement ll ya eu des livres mais aucun avec une impulsion décisive, chacun d’ eux m’a apporté quelque chose à un moment de mon évolution. Par exemple quand j’ai commencé à lire Senghor, Césaire, Camara Laye ou plus tard en découvrant Balzac et Victor Hugo ou encore en découvrant encore plus tard, les romanciers Américains, Russes, et la littérature latino- americaine.

A chaque étape de ma vie il ya eu des lectures, des rencontres, des évènements qui m’ont chacun influencés à leur niveau, un peu comme une chaîne qui a commencé avec les récits des femmes de ma famille .

"Evidemment je suis heureux comme tout écrivain qui reçoit un tel prix, mais je veux surtout que cela soit vu comme le début d’une nouvelle ère ; une ère où plus personne ne trouvera cela exceptionnel qu’un Africain subsaharien ou qu’un noir de façon générale remporte un tel prix."

AD : En décrochant le prix Goncourt 2021, vous rentrez dans la postérité comme le premier écrivain africain, le deuxième écrivain noir à recevoir ce prix prestigieux. Quel effet cela fait-il ?