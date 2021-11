Mohamed Mbougar Sarr remporte le prix Goncourt avec son roman «La plus secrète mémoire des hommes»

Ce grand prix pour Mohamed Mbougar Sarr est bien sûr un couronnement pour ce jeune écrivain de 31 ans et en même temps une évidence et la confirmation d'un talent depuis longtemps repéré.



C'est en effet dans les murs de RFI, en 2014, que l'auteur a été récompensé pour la première fois en remportant le concours de nouvelles Stéphane Hessel organisé par RFI. Ensuite, ce fils de médecin et l'aîné d'une fratrie de sept garçons, né à l'est de Dakar, n'a cessé de montrer l'étendue de sa plume.



Multiprimé pour ses trois romans précédents, Mohamed Mbougar Sarr atteint avec La plus secrète des mémoires des hommes un sommet dans l'art d'écrire puisque dans une fiction ample, ambitieuse où se relaient plusieurs genres littéraires, il pose la question majeure de l'écriture. Pourquoi, comment, et pour qui écrit-on ?



Du continent africain à l'Europe, en passant par l'Amérique du Sud, le romancier réussit à embrasser tous les écrivains chers à son cœur, à commencer par Yambo Ouologuem, auteur malien. Un livre inventif, exigeant, provocant, un livre magistral qui fera date.













