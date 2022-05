Mohamed Salah reste à Liverpool, Sadio Mané va partir

Liverpool se prépare déjà pour sa finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, samedi à Paris. Le club d’Anfield a vu apparaître ses joueurs clés, notamment Mohamed Salah, qui a clairement parlé de son avenir alors que son contrat expire en 2023. « Je ne veux pas parler de mon contrat. Je veux voir Hendo avec le trophée et j’espère qu’il me le donnera après. Je reste la saison prochaine, c’est sûr », a déclaré l’attaquant égyptien en réponse aux questions de la presse. Un peu moins clair, Sadio Mané, l’attaquant sénégalais de 30 ans, dont le contrat expire également en 2023. L’attaquant africain a répondu en salle de presse à ces rumeurs sur son avenir, mais n’a fait que les faire fuir et les repousser jusqu’après le match de samedi. « Je répondrai à la question après la Ligue des champions. Je ne dis pas oui ou non, je répondrai après la Ligue des champions », a déclaré l’attaquant. Tout est donc encore en suspens jusqu’à la finale de Samedi, qui pourrait donner lieu à de nouvelles spéculations.

















Sport.fr