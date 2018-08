Mohamed, fils du député Cheikh Dionne convole avec Coumba Diokhane

Dieu est Grand mais l'honorable député Cheikh Diop Dione n'est pas petit. La cause ? Le temps d'un après midi, il a réuni tout ce que Dakar compte de personnalités.



Les radars fureteurs de dakarposte , ébahis par le nombre impressionnant de rutilantes caisses, stationnées sur la rue Mass Diokhane, ont fait le pied de grue. Des ministres de la République, en passant par ses collègues députés, aux magnats tous secteurs confondus, c'est a croire que les V.I.P se sont donnés RV ce jeudi sur la dite rue située en centre-ville.

Renseignements pris, c'est le jeune Mohamed, qui n'est autre que le fils du député Cheikh Diop Dionne qui s'est uni pour le meilleur comme pour le pire avec la belle Coumba Diokhane, illustre petite fille de Mass Diokhane.



En somme, ça a été un mariage de "haut d'en haut" comme on dit; ce compte tenu du fait que Cheikh Dione est le petit frère du Premier Ministre du Sénégal. Qui plus est, la désormais epouse de Mohamed Dione est une descendante du célèbre Mass Diokhane. Pour ainsi dire que c'est normal que toute la République s'y retrouve.



Dakarposte souhaite heureux ménage au couple Dione et , pour paraphraser feu Sembene Ousmane , plein de bouts de bois de Dieu...