Moïse Sarr: "L'Etat du Sénégal prend en charge les frais de rapatriement au Sénégal de feu Mohamed Thiam "

Dakarposte a appris que le Ministre Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires Étrangères Moise SARR s’est rendu ce lundi matin à Golf Sud à Dakar , précisément chez la famille éplorée de feu Mohamed Thiam. Et, c'est pour apporter le soutien au nom et pour le compte de de l'establishment Sénégalais à la famille de notre compatriote qui a été lâchement assassiné au Maroc.

Sachant que l'ignorance des démarches à effectuer en cas de décès d'un proche à l'étranger accentue le désarroi des endeuillés, le ministre a informé la famille que le gouvernement du Sénégal a, sans sourciller, entrepris les démarches nécessaires, bref il leur a rassuré que la prise en charge totale revient à l’Etat, notamment les frais de rapatriement du corps du disparu.



En somme, il a consolé la famille notamment sur les diligences apportées par le Consul Général du Sénégal au Maroc qui suit de très près l’évolution de la situation.



Dans la foulée, M. Sarr a également évoqué les mesures idoines qui sont prises par l’Etat pour veiller à la sécurité de nos compatriotes à l’étranger.



En outre, il a rassuré la famille du soutien des services de l’Etat allusion faite à leur volonté exprimée de se constituer partie civile devant les juridictions compétentes au Maroc.



Il a adressé les sincères condoléances du Chef de l’Etat SEM Macky SALL, du Ministre des Affaires Étrangères Monsieur Amadou BA et de l’ensemble des membres du Gouvernement à la famille éplorée.