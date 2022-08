Moïse Sarr dans « En Ligne » : « Comment le jeune Mohamed Dramé a failli être enterré en Allemagne... l’État du Sénégal insiste sur une enquête sérieuse et impartiale. »

Rédigé par Dakarposte le Mardi 23 Août 2022 à 18:07

Quelques jours après l'enterrement du jeune Mohamed Dramé, du nom de ce jeune sénégalais assassiné par la Police en Allemagne, le secrétaire d'État chargé des sénégalais de l'extérieur revient sur les vraies circonstances de sa mort et les conditions du rapatriement de son corps.



Dans ce nouveau numéro de "En Ligne", Moïse Sarr fustige avec vigueur cet acte qu'il qualifie d'inhumain non sans rappeler l'exigence de l’État du Sénégal sur une enquête impartiale et sérieuse pour tirer au clair ce meurtre. Le comportement des sénégalais dans la diaspora, les mesures prises par l’État du Sénégal pour une surveillance accrue de nos compatriotes de la 15ème région, le secrétaire d'État des Sénégalais de l'extérieur en parle dans « En Ligne »...