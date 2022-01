Momath Ba, un technocrate porté à la tête de la mairie Nioro du Rip

Le directeur général de l’Agence d’Aménagement et de Promotion des Sites Industriels (APROSI) présidera à la destiné de la ville de Nioro du Rip pour les cinq années à venir. Elu par une forte majorité à la tête de la municipalité, Momath Ba a pulvérisé ses adversaires avec un score fleuve qui n’a jamais été réalisé lors d’une élection dans cette partie du Saloum. Avec 2839 voix contre 1293 pour son concurrent direct le maire sortant Abdoulaye Ba, Momath Ba devient ainsi le nouvel homme fort de la ville de Maba Diakhou Ba.

Technocrate expert en industrialisation et en aménagement, l’actuel maire de Nioro est un homme doté de compétences techniques et managériales suffisantes pour développer la ville de Nioro. La réalisation en un temps record de la Plateforme Industrielle Internationale de Diamniadio, un des projets phare du Plan Sénégal et le développement du Domaine Industriel de Diamniadio témoigne de l’expertise de ce haut cadre sorti de l’Ecole Polytechnique de Thiès. Aujourd’hui ces deux réalisations phares dans la nouvelle ville de Diamniadio ont engendré des milliers d’emplois avec plus d’une centaine d’entreprises installées.

Dans son offre politique proposées aux niorois, le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar envisage de moderniser la ville avec l’assainissement et l’éclairage des nouveaux quartiers périphériques, la création d’un éco quartier (éco village moderne), la création d’unités industrielles et d’agropoles afin d’assurer un pouvoir d’achat aux populations. Le volet éducation est aussi pris en compte par le programme du maire nouvellement élu par le renforcement du système éducatif dans son ensemble, un plaidoyer pour la création d’un lycée d’excellence et d’un centre de formation professionnel de niveau supérieur. Pour le volet santé, Momath Ba veut plaider pour la mise en place d’un hôpital de niveau 1. La réhabilitation du stade municipale avec pelouse, projecteurs et aire de jeu sécurisé est aussi prévue dans le projet de ville.