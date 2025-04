Momo Saleh de Magic-Land et Ndèye Yassine Guèye, la Dage de Cheikh Oumar Hanne arrêtés par la Section de Recherches

Avant d’arriver à lui, les enquêteurs de la Section de Recherches de Colobane ont pris le temps d’auditionner longuement son DAGE, la directrice de l’Administration générale et de l’Équipement, Mme Ndèye Yassine Guèye. Au cœur de ce dossier à milliards, il y a des virements bancaires suspects effectués pour le compte de la société gérée par Mouhamed Saleh dit Momo et son associé. Intrigués par ces virements, la justice qui soupçonne des faits de détournements de deniers publics a actionné les hommes du commandant Alexandre Diouf pour mener les enquêtes.



Selon les premières informations obtenues par Kéwoulo, d’importantes sommes ont été virées à Momo Salah et à son associé pour des services qu’il n’auraient, vraisemblablement, pas effectuer. “On soupçonne des rétro-commissions dans cette affaire qui n’a rien à voir avec les fonds Forces Covid 2019“, ont tenu à préciser les sources de Kéwoulo.





Après presqu’une semaine d’investigation, actions qui ont échappé à la vigilance de la presse, les gendarmes ont décidé, aujourd’hui, de mettre un terme au incessant va et vient des mis en cause. A en croire des sources judiciaires dignes de foi, en plus d’un certain M. Fall, Mme Ndèye Yassine Guèye, le nommé Mouhamed Saleh, le patron de Magic-Land, et son associé ont été arrêtés. Ils sont actuellement en position de garde à vue à l’unité de la Section de Recherches à Colobane. Responsable du secteur de l’enseignement supérieur, le ministre Cheikh Oumar Hanne va forcément devoir s’expliquer sur ces faits devant la Haute Cour de justice.











































Kéwoulo