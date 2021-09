Mondial-2022 : Au Togo, une journée de prières pour battre le Sénégal à Thiès

En prélude au démarrage de la phase de groupe des qualifications de la Coupe du monde Qatar 2022, le ministère des Sports du Togo, en collaboration avec la Fédération togolaise de football, a organisé le week-end dernier, une journée de prières spécialement pour aider les "Eperviers" à venir à bout des "Lions" du Sénégal.

Selon un confrère togolais, "ce n'est pas du fétichisme. Il y a trois religion au Togo : le christianisme, l'islam et la religion traditionnelle. Il y a eu des messes pour les catholiques et cultes protestants, des prières dans des mosquées pour les musulmans et des prières traditionnelles dans les couvents."

La ligue régionale de football Lomé Golf avait invité tous les acteurs sportifs de sa juridiction, (présidents districts préfectoraux, présidents de club, entraîneurs, joueurs, arbitres supporters) à participer "activement" aux cérémonies religieuses ou "à s'unir d'intentions de prières" pour la "victoire de la sélection nationale du Togo contre le Sénégal, à Thiès, le 1 septembre, et face à la Namibie, le 5 septembre, au stade de Kégué, à Lomé.

D'abord, une cérémonie traditionnelle s'est tenue au Royal d'Agoé-Nyivé et d'Amoutivé, à 08 heures. Ensuite, entre 12 heures et 13 heures 30 minutes, une prière a eu lieu à l'Église. Puis, partir de 13 heures, une prière musulmane à la grande Mosquée de Lomé. Enfin, à 16 heures 45 minutes, l'apothéose à l'Église Saint Augustin d'Amoutivé.

Le document souligne que le port du masque et le respect des gestes barrières étaient obligatoires.

Le Congo-Brazzaville complète le groupe H.