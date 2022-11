Mondial 2022 : Les Lions sont arrivés à Doha vers minuit, en tenue traditionnelle blanche…

La première vague de la délégation sénégalaise est arrivée au Qatar dans la nuit du dimanche au lundi. Après avoir décollé de l’aéroport Charles De Gaulle de France, ce dimanche, c’est vers les coups de 00h que le vol spécial Air Sénégal qui convoyait les Lions à Doha, a atterri sur le tarmac Qatari.

Tous de blanc vêtus, la quinzaine de joueurs dont Ilimane Ndiaye, a fait son apparition avec des tenues traditionnelles sénégalaises : Boubous blancs et écharpes noires aux couloirs sénégalaises. Comme à l’accoutumée, les Lions entament leur campagne en faisant un clin d’œil au pays et donc aux supporters.

Ces derniers ont d’ailleurs fait le pied de grue devant le camp de base des champions d’Afrique, pour les accueillir et leur souhaiter la bienvenue à Doha.

Le reste du groupe à savoir, Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Krépin Diatta, Ismaël Jakobs, Bamba Dieng, Pape Guèye, Pathé Ciss et Cie est attendu ce lundi.

La star de l'équipe, Sadio Mané est encore aux soins et devrait être le dernier à rejoindre la tanière...