Mondial-2022 : Maroc, France, Argentine, Croatie… l'improbable dernier carré

La Croatie, rêve de revanche

Depuis le début du Mondial-2022, comme souvent dans son histoire, la Croatie a obtenu ses qualifications bien après la fin du temps réglementaire : avec deux prolongations et deux séances de tirs au but contre le Japon et le Brésil. À chaque fois, elle en est donc sortie vainqueur, comme en 2018 lors des huitièmes et des quarts, respectivement contre le Danemark et la Russie. Un jeu contre la montre qui lui permet ainsi d'atteindre pour la troisième fois une demi-finale de Coupe du monde, après 1998 et 2018.



Pour cette nouvelle phase de la compétition, emmenés par leur capitaine Luka Modric (37 ans), les joueurs croates vont être animés par un désir de revanche. L'objectif : remporter le trophée perdu en 2018 contre l’équipe de France.



La sélection croate mise sur l’expérience de ses joueurs. Lors de ses quarts de finale, elle s’est illustrée par des longues séquences de conservation et de contrôle du ballon, ainsi que par une solide charnière défensive organisée afin d’étouffer autant que possible les incursions de ses adversaires. L'équipe peut aussi miser sur un Dominik Livakovic, le gardien croate, héros des rencontres contre le Japon et le Brésil, en pleine forme. Cette sélection croate peut également faire pencher la balance en sa faveur grâce à des joueurs offensifs tels que Luka Modric, Mateo Kovacic, Ivan Perisic ou encore Bruno Petkovic. C'est ce dernier qui a permis d'égaliser contre le Brésil offrant le sésame pour la suite de la compétition.



L’Argentine, dernière nation d’Amérique du Sud dans la compétition

L’Albiceleste a la rage de vaincre et rêve de gravir de nouveau les échelons jusqu’au trophée de la Coupe du monde, comme elle l’a fait en 1978 et 1986. Pour cela, elle peut compter sur son éternel maître à jouer, à qui il ne manque que ce trophée à son palmarès : Lionel Messi. L’ancien joueur du Barça, âgé de 35 ans et qui dispute sans doute son dernier mondial, apparaît comme une tour de contrôle de l'équipe. Presque toutes les actions passent par lui. L’attaquant du PSG a ainsi, par exemple, été l'auteur d’un but sur pénalty et d’une passe décisive venue d’ailleurs (pour Molina) en quarts de finale contre les Pays-Bas, faisant de lui le deuxième meilleur buteur de la compétition – derrière Kylian Mbappé – avec quatre réalisations au compteur.



Outre Lionel Messi, l'Argentine peut compter sur des joueurs offensifs dynamiques comme Julian Alvarez, Lautaro Martinez ou encore, au milieu, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister et Leandro Paredes pour construire le jeu. Derrière, pour assurer les arrières de l'Albiceleste, le gardien Martinez peut composer avec Marcos Acuña et Cristian Romero.



Enfin, détail qui peut avoir son importance, les joueurs argentins peuvent compter sur un atout supplémentaire : leur public. Très nombreux dans les stades, leurs supporters n’hésitent pas à se faire entendre. De quoi encourager et donner du tonus à cette équipe d'Argentine, qui est la dernière nation sud-américaine en lice pour remporter cette Coupe du monde.



Le Maroc, d’exploit en exploit

Les Lions de l’Atlas n’en finissent plus de surprendre. Les joueurs marocains enchaînent les exploits : après avoir terminé premiers de leur groupe devant la Croatie, les hommes de Walid Regragui ont sorti la Belgique de la compétition puis ont successivement éliminé l’Espagne (0-0 ; 3-0) et le Portugal (1-0) en huitièmes et quarts de finale. Les voilà maintenant en demi-finale de la compétition pour la première fois de leur histoire – et de celle du football africain – après leur victoire contre la Seleção de Cristiano Ronaldo.



Les Lions de l'Atlas peuvent compter sur une solide charnière défensive, composée notamment d’Achraf Hakimi, Romain Saiss et Marzaoui. Cette défense est soutenue par des milieux de terrain solides, notamment Amrabat et Ounahi qui ont, lors du match contre l’Espagne et le Portugal, montré de belles capacités défensives et techniques. Enfin, côté offensif, il y a, bien entendu, Hakim Ziyech, le milieu de Chelsea qui s’impose comme l’un des chefs d’orchestre de cette équipe marocaine.



Au même titre que l’Argentine, les Marocains peuvent compter sur un public nombreux, un "douzième homme" venu des tribunes du premier mondial organisé dans le monde arabe.



Mais, ombre au tableau, les Marocains pourraient toutefois voir leur avenir compliqué par l'usure des joueurs : ils ont déjà enregistré les blessures du défenseur central Nayef Aguerd et de l’arrière droit Noussair Mazraoui. Contre le Portugal, c'est le capitaine Romain Saïss et la star Hakim Zyiech qui sont sortis, à bout physiquement



La France rêve d’une troisième étoile

Enfin, les Français poursuivent sur leur lancée et rêvent d’une deuxième victoire consécutive en Coupe du monde. Après avoir triomphé de la Pologne (3-1) en huitièmes de finale, les Bleus ont éliminé les Anglais au bout d’un match difficile (2-1).



En atteignant les demi-finales de la compétition, les coéquipiers d’Antoine Griezmann ont brisé la "malédiction" touchant les vainqueurs des éditions précédentes du mondial. On se souvient de la déroute des Italiens en 2010, des Espagnols en 2014, des Allemands en 2018.



Didier Deschamps a trouvé sa formation, avec une équipe à la fois jeune, dynamique et expérimentée. Devant, les Bleus peuvent compter sur un trio d’attaque qu’on ne présente plus : Olivier Giroud, qui est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Bleus en inscrivant son 53e but contre l’Angleterre, Ousmane Dembélé et bien entendu Kylian Mbappé. Antoine Griezmann au milieu, sans oublier Aurélien Tchouameni ou encore Adrien Rabiot.