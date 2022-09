Mondial 2022 au Qatar: un test covid requis à l'arrivée

Les supporters âgés de six ans et plus devront fournir le résultat négatif d'un test PCR effectué dans les 48 heures précédant leur arrivée - ou d'un test rapide officiel effectué dans les 24 heures.



Les organisateurs ont annoncé jeudi que tous les visiteurs âgés de 18 ans ou plus devront également télécharger une application mobile contrôlée par le gouvernement, permettant de suivre les déplacements et l'état de santé des personnes.



La vaccination n'est pas obligatoire pour les quelque 1,2 million de supporters qui devraient assister au tournoi qui débute le 20 novembre.



Le port du masque est obligatoire dans les transports publics du pays du Golfe, et les personnes testées positives au virus pendant leur séjour au Qatar devront s'isoler.