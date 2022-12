Mondial-2022 : en Argentine, le football est une religion

Dans la nuit du samedi au dimanche, des malfaiteurs encagoulés et armés jusqu'aux dents, ont visité la station service Shell Oil de Khakhoun, à l'entrée de Ngane.



Ils ont vidé deux coffres-forts dont l'un était destiné au transfert d'argent, dévalisé la boutique et vandalisé la station en cassant les vitres et en défonçant toutes les portes principales.



Tenant en respect un des pompistes, ils l'ont obligé à remplir le réservoir de leur véhicule. Selon une source, le vigile a pris la poudre d'escampette dès qu'il a vu la bande.



Une enquête a été ouverte pour élucider cette affaire...







































dakaractu