Mondial 2026 : arbitrage, pauses fraîcheur, pelouse... les tops et les flops de la phase de groupes

Pas moins de 10 buts inscrits dans les deux derniers matche de groupe, dimanche 28 juin, qui ont vu l'Algérie et l'Autriche faire match nul (3-3) et l'Argentine battre la Jordanie (4-1). Avant de passer à la phase finale qui commencera avec le duel entre l'Afrique du Sud et le Canada, un premier bilan s'impose.



Les tops



Les arbitres fluidifient le jeu. C'est un point que la plupart des amateurs de ballon auront remarqué : les hommes en noir mettent de l'huile dans les rouages depuis le début du Mondial 2026, appliquant avec succès des directives qui assurent la continuité des matches.



Moins de coups de sifflet pour des fautes mineures, un joueur remplacé qui dispose de 10 secondes maximum pour quitter le terrain, ou encore une touche ou un dégagement aux six mètres qui doivent être effectués dans un délai de cinq secondes sont autant de nouvelles mesures qui empêchent, pour le moment, les rencontres d'être hachées. Un vrai point positif dans cette Coupe du monde.





Une lutte passionnante pour le Soulier d'or du Mondial. Du côté des buteurs, il n'y a pas eu de round d'observation dans cette compétition. À commencer par Lionel Messi, en tête du classement avec six buts au compteur - qui lui ont permis de dépasser le record de Miroslav Klose de meilleur buteur de la Coupe du monde.



Mais malgré son début de Mondial exceptionnel, "la Pulga" va devoir continuer de regarder dans son rétroviseur. Il y a pas moins de quatre joueurs à sa poursuite, avec quatre buts inscrits : Vinicius Junior (Brésil), Erling Haaland (Norvège) et les Français Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. S'ils continuent sur leur lancée, ces cinq attaquants pourraient bien crever le plafond, et pourquoi pas essayer d'aller chercher le record de Just Fontaine - 13 buts sur une seule Coupe du monde.





Le protocole d'avant-match rénové. Finis les 22 joueurs alignés avec le corps arbitral au moment des hymnes place à tous les joueurs autour du rond central. La Fifa a innové cette année pour le protocole d'avant-match, reprenant une idée de l'ancien attaquant italien Alessandro Del Piero, selon Gianni Infantino.



Cette mise en scène à 360 degrés a plutôt convaincu les observateurs, qui voient dans cette nouvelle scénographie une manière de concerner tous les acteurs - notamment les joueurs qui débutent remplaçants. Ce protocole est aussi suivi d'une autre nouveauté appréciée du public : un compte à rebours de 10 secondes que reprend en chœur le stade avant le début de la rencontre.



Les flops



Les pauses fraîcheurs qui n'en sont pas. À de rares exceptions près, les "pauses fraîcheurs" introduites dans ce Mondial portent bien mal leur nom. Farouchement défendues par le président de la Fifa Gianni Infantino, ces interruptions de plusieurs minutes durant la première et la seconde période ne convainquent pas grand monde.



Beaucoup y voient simplement une occasion de diffuser des publicités durant les matches, et au-delà une dénaturation de l'essence même du football. Marcelo Bielsa, l'un des plus grands défenseurs des principes fondateurs de ce sport, a étrillé les nouvelles pauses fraîcheurs avec ses mots. "Jouer quatre périodes au lieu de deux altère la conception même du football", a tranché le sélectionneur de l'Uruguay, avant d'ajouter : "(Elles) n'apportent rien et enlèvent beaucoup".







La Tunisie passe à côté de sa compétition. Plusieurs nations ont été éliminées du Mondial 2026 à l'issue de la phase de groupes, mais les Aigles de Carthage ont sans doute vécu le pire des scénarios : trois défaites en trois matches, 12 buts encaissés pour seulement 2 inscrits... Le bilan sportif de la Tunisie est décevant, même si elle a su montrer des phases intéressantes par intermittence face aux Pays-Bas.



Au-delà du sportif, le Mondial des Tunisiens a été tout aussi agité hors des terrains : après la correction reçue face à la Suède au premier match (défaite 5-1), la Fédération tunisienne de football a décidé de limoger le sélectionneur Sabri Lamouchi et de le faire remplacer au pied levé par Hervé Renard. Mais le mal était sans doute trop profond, et c'est au final un changement... qui n'a rien changé.





L’état des pelouses pas toujours optimal. Depuis le début de la compétition, les États-Unis - qui organisent la majorité des matches de cette Coupe du monde - accueillent le public dans de belles et grandes infrastructures conçues pour accueillir les supporters en grand nombre. Mais la pelouse n'est parfois pas à la hauteur de l'évènement.



Plusieurs footballeurs s'en sont d'ailleurs émus, à l'image d'Adrien Rabiot après la victoire de la France face au Sénégal. "Je ne sais même pas si on peut appeler ça une pelouse, ça ressemble plus à un synthétique assez dur, assez rigide", a déclaré le milieu de terrain des Bleus au sujet du revêtement du MetLife Stadium d'East Rutherford. Ce stade au sol dur accueillera... la finale du Mondial, le 19 juillet.