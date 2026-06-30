Mondial 2026: l'élimination de la Corée du Sud vire au scandale national et pousse l'entraîneur à démissionner

Du président de la République à des stars de K-pop, cette élimination suscite de nombreuses réactions et se transforme en véritable scandale national.



Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, des supporters rassemblés devant l’hôtel de l’équipe sud-coréenne au Mexique crient leur colère contre l’entraîneur. « Hong Myung-bo dégage ! », lancent-ils. Alors qu’une partie de l’équipe doit arriver ce mardi 30 juin à l’aéroport d’Incheon, Hong Myung-bo a déjà annoncé sa démission.





Une colère jusqu’aux menaces de mort



Cette décision était réclamée par une partie de la population, parfois de manière violente. Dans une publication sur les réseaux sociaux, l’entraîneur a fait l’objet d’une menace de mort. La police sud-coréenne a lancé une enquête.

Des restaurateurs et des propriétaires de supérette ont également installé devant leur magasin des panneaux interdisant l’entrée à Hong Myung-bo. La chaîne de télévision publique KBS a même flouté son visage lors d’une conférence de presse, un traitement habituellement réservé aux criminels.



Selon un acteur connu, Hong Myung-bo est coupable d’avoir produit « le pire match possible avec les meilleurs joueurs ». La Corée du Sud était en position de force face à l’Afrique du Sud, avant de s’incliner dans une défaite surprise.



L’affaire a aussi pris une dimension politique. Le président de la République Lee Jae-myung a exigé une enquête sur la nomination controversée de l’entraîneur, accusé par de nombreux internautes d’avoir bénéficié de la mansuétude et d’un traitement de faveur de la part des dirigeants de la fédération de football.