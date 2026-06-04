Mondial 2026: la RDC tient tête au Danemark en match de préparation

Galvanisés par 23 000 supporteurs très en voix, issus de la diaspora congolaise de Belgique et des pays limitrophes, Chancel Mbemba et ses équipiers se sont rassurés sur la plan défensif autant qu'il se sont montrés maladroits face au but défendu par Filip Jorgensen, le portier de l'équipe du Danemark.



Le gardien scandinave a fait le boulot sur une incursion de Cédric Bakambu à la demi-heure, puis sur une tentative de Noah Sadiki à l'heure de jeu. Il s'est encore imposé devant Charles Pickel, l'attaquant de Cremonese parti seul à la limite du hors-jeu à vingt minutes du terme, et a sorti le grand jeu à la dernière minute sur une frappe de Joris Kayembe. La RDC aura essayé, sans parvenir à trouver la faille.



La RDC a répondu au défi physique imposé par des Danois



Alors qu'ils s'apprêtent à disputer leur premier Mondial depuis 52 ans, les hommes du sélectionneur français Sébastien Desabre ont surtout bien répondu au défi physique imposé par des Danois qui figurent, eux, parmi les grands absent du rendez-vous international en Amérique. De quoi valider le début de préparation des Congolais effectué en Belgique, dans les installations du Standard de Liège, plutôt qu'au pays en raison de l'épidémie d'Ebola.







Vendredi, les Léopards s'envoleront pour l'Espagne où ils espèrent pouvoir disputer un deuxième et dernier match amical avant leur départ pour les États-Unis ils affronteront la Colombie, le Portugal et l'Ouzbékistan. La rencontre face au Chili programmée le 9 juin à La Linea de la Concepcion, non loin de Gibraltar dans le sud de l'Espagne, est en suspens après son interdiction par le maire de la localité. Les autorités belges n'ont elles vu aucune objection à la tenue du match ce mercredi à Liège.



Lors de la Coupe du monde 2026, les Léopards affronteront, dans le groupe K, le Portugal le 17 juin à Houston, la Colombie à Guadalajara au Mexique le 23 juin, et l'Ouzbékistan le 27 juin à Atlanta.



















































Rfi