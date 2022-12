Mondial – Forte présence des médias au galop des Lions : Les «espions» anglais dans la Tanière

Il ne fallait pas s’attendre à de grosses infos concernant la séance d’après-match des Lions, au lendemain de leur qualification en 8es de finale du Mondial. Un galop où on notait seulement la présence des remplaçants. Hormis celle de Ismaïla Sarr qui s’est entraîné à part. Une forme de décrassage pour le buteur sénégalais qui n’a pas été ménagé par les défenseurs de l’Equateur.



Le fait notable est la présence de la presse anglaise qui à coup sûr va suivre les faits et gestes des champions d’Afrique. D’ailleurs de ce choc Sénégal-Angleterre, Gareth Southgate, le coach anglais, a déjà campé le décor. Pour lui, il faudra faire très attention au Sénégal. «On connaît certaines de leurs individualités qui jouent dans les plus grands championnats européens, y compris en Angleterre. On sait qu’on sera favoris, il faudra gérer ça, mais ce sera une équipe très dangereuse», avertit le technicien anglais.

































