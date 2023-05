Mondial du Qatar : Révélations sur l'enquête de la Cour des comptes sur les 11 milliards décaissés !

En allant en coupe du monde, le Sénégal avait de grandes ambitions. L’Etat avait budgétisé 14 milliards de francs Cfa. En effet, 11 milliards de francs Cfa ont été dépensés pour un parcours qui s’est arrêté en huitième de finale. Selon Babacar Fall de la Rfm, rien que les deux matchs de préparation contre la Bolivie et l’Iran ont couté plus de 2 milliards de francs Cfa.



Aussi, les enquêteurs ont décelé des factures impayées, comme celle de l’hôtel de Diamniadio où l’équipe tient ses rassemblements. Aussi, révèle la Rfm, le véhicule de fonction du ministre des Sport Yankhoba Diattara qui a été loué, a coûté 200 millions de francs Cfa et l’aménagement de son bureau aussi aurait côté 60 millions.



























































igfm