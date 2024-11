Mor Talla Guèye alias Nit Doff, installé comme président du conseil d’Administration des FDCU

Mor Talla Guèye, connu sous le nom de Nit Doff, a été officiellement installé ce mardi 19 novembre en tant que Président du Conseil d’Administration des Fonds de Développement des Cultures Urbaines (FDCU). La cérémonie a été présidée par M. Koundoul, doyen du conseil d’administration.



À la suite de cette installation, la première réunion du Conseil s’est déroulée dans une atmosphère cordiale et productive. Les échanges, constructifs et riches, ont posé les bases d’une collaboration prometteuse en faveur du développement des cultures urbaines.



Le nouveau président a exprimé sa gratitude envers ses collègues administrateurs pour leur soutien et leur implication. "Ensemble, nous œuvrerons pour atteindre nos objectifs communs", a-t-il affirmé avec enthousiasme, marquant sa volonté d’accompagner et de valoriser les acteurs du secteur culturel.





































































Le Soleil