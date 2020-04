Mort d'Hiba Thiam ​ dans un appartement aux Almadies – Intense lobbying pour étouffer le scandale impliquant le beau fils d'une célébrité Sénégalaise

C’est l’histoire de cette jeunesse dorée dakaroise qui peut se payer le luxe de louer ou d’acheter des appartements hors de prix pour un "goorgoorlou" ordinaire. C’est dans un de ces luxueux appartements niché aux Almadies (à un jet de pierre du casino) que le drame s’est passé. L'appartement meublé appartient à la fille d'un milliardaire Sénégalais, réputé influent.

Il s’agit bien d’un drame car la jeune fille Hiba Thiam (sur l'image avec ses parents), belle Sénégalaise métissée, victime d’overdose, est finalement décédée des suites de sa crise.

Des informations glanées par dakarposte, qui ébruité l'esclandre, très tôt ce samedi matin, il ressort "qu'au moment où elle piquait sa crise d’overdose à la drogue dure, elle se trouvait dans l’appartement en compagnie de fils de milliardaires".

Pris de panique, la plupart des jeunes fils et filles de riches présents se sont enfuis et certains se cachent actuellement. Mais les enquêteurs ont réussi à en alpaguer quelques-uns, qui sont actuellement "cuisinés" (entendus).

Parmi les fugitifs, le beau fils d’un ancien ministre de la République qui, plus est, n'en demeure pas moins une célébrité nationale. Aussi, avons-nous appris que le mari de la petite soeur de l'épouse de la même célébrité nationale en question fait partie de ceux qui sont en cavale et activement recherchés. "Lou.., qui fait partie du groupe des fugitifs ,est le mari de la petite soeur de l'épouse de cette fierté nationale. Il est d'ailleurs en instance de divorce d'avec sa femme. De surcroit le rejeton du Président d'une fédération sportive est au nombre, entre autres, des recherchés" fait savoir une source au parfum de l'enquête enclenchée.

En somme, tous les protagonistes de cette sordide affaire sont des rejetons de gens qui sont des "En haut de en haut" comme disent nos cousins Ivoiriens.

Aussi vous-vous imaginez bien (et, c'est une information fiable de dakarposte) qu’un intense lobbying est en cours aux fins d' étouffer l’affaire. Peut-être même que les interventions viendront du plus haut niveau de l’Etat car les pères de ces jeunes sont proches du saint des saints et sont très influents.



Quoi qu'il en soit, la rédaction de dakarposte, qui suit comme de l'huile sur le feu cet esclandre, vous promet d'y revenir dans les prochaines heures.









Ndlr: C'est aux fins de ne pas entraver la procédure judiciaire entamée que nous passons délibérément sous silence les noms des impliqués















Mamadou Ndiaye, journaliste d'investigations, Dirpub dakarposte

njaydakarposte@gmail.com