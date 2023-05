Mort d’un vigile à Yoff: La victime aurait été mortellement battue par des manifestants (Parquet)

Dans un communiqué sorti ce jeudi, le procureur de la république donne des détails de l’enquête ouverte après la mort du nommé Louis Ndong. D’abord, les premiers renseignements recueillis auprès du voisinage ont révélé que la victime était un ancien militaire qui avait pris service le jour même du drame, comme agent de sécurité à la société de gardiennage « FALCON SECURITY ». Elle avait quitté son poste de travail pour aller au chevet de son épouse, domiciliée à Yoff Tonghor, lorsqu'elle avait rencontré un groupe de manifestants qui l'avaient confondu, du fait de son accoutrement, à un élément infiltré de la gendarmerie.



« C'est ainsi qu'ils s'en sont pris à lui en le battant à mort alors qu'il ne cessait de leur rappeler en vain qu'il n'était qu'un vigile et non un gendarme » révèle le communiqué. L'enquête en cours diligentée par la Section des recherches en collaboration avec la brigade de gendarmerie de la Foire a permis l'interpellation de deux des présumés auteurs habitant au quartier Tonghor de Yoff.



Le parquet informe que les investigations se poursuivent et que toute personne impliquée dans ces faits d'une extrême gravité qui ont coûté la vie à Louis Ndong, sera traquée et traduite devant la justice.



Il invite toute personne qui aurait eu des informations sur l'identité des auteurs de ces actes ignobles à se rapprocher de nos services pour boucler au plus vite cette procédure douloureuse. Par ailleurs, le Parquet présente ses sincères condoléances à la famille éplorée.













































dakaractu