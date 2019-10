Mort de Alcaly Cissé en détention : « Il faut que la diplomatie sénégalaise s'implique davantage »

L’analyste politique Babacar Dione a indexé la diplomatie sénégalaise qui n’aurait pas joué son rôle pour obtenir le transfèrement de Alcaly Cissé au Sénégal. « La diplomatie à travers son ministère des Affaires étrangères devrait beaucoup plus s’intéresser à ce qui se passe avec les Sénégalais de l'extérieur, la diaspora.



Même en Europe on ne reste pas un jour sans entendre des exactions faites sur des Sénégalais », regrette l’invité de Seneweb, après la mort de l'ancien député et maire incarcéré en Arabie Saoudite où il risquait la peine de mort. Pour Babacar Dione, « Il faut que la diplomatie sénégalaise s'implique davantage, et qu’ils jouent le rôle, qu'ils ne soient pas que des gouffres à milliards par rapport au budget du Sénégal sans véritablement jouer leur rôle ».

ACTUALITÉ