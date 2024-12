Mort de Bassirou Diop, garde de Barth : Le corps à Dakar pour autopsie

Suite au décès de Bassirou Diop, garde du corps de Barthelemy Dias, une autopsie a été ordonnée. La dépouille a été actuellement transférée l’hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff, ex Cto, où se fera ladite autopsie.



De son côté, Me El Hadj Diouf, avocat des éléments de la sécurité de Barthélémy Dias parle de mauvais traitement. «Aujourd’hui je pense qu’on va faire l’autopsie, situer les responsabilités, mener une enquête exhaustive pour réellement sanctionner ceux qui sont fautifs et qui ont traité ces gardes du corps de Barthelemy Dias comme des animaux», a-t-il confié à la Rfm.



L’avocat déclare que certains détenus, qui font partie de la sécurité de Barthélémy Dias, sont eux aussi, en très mauvaise forme : «Il y a d’autres prévenus aujourd’hui qui sont extrêmement fatigués et ils me disent qu’ils ne reçoivent que des piqûres. On ne les amène pas à l’hôpital», dit-il.



































































Igfm