Mort de François MANCABOU, ses avocats dénoncent le « téléfilm » du procureur

La mort du présumé membre de la force spéciale, MANCABOU, annoncée ce jeudi 14 juillet François, a suscité un tollé. Et le film de son décès déroulé par le procureur de la République est loin d’avoir convaincu les ses avocats. Pour Me Patrick KABOU, le procureur « a chargé à volonté » un défunt.



« J’ai su qu’au moment où certains font leur deuil et prient pour François MANCABOU, accusé injustement de terrorisme et mort dans des conditions atroces, quelqu’un du coté de Dakar, tel un réalisateur, promet la sortie dans les bacs un film de 13 minutes. Quand Netflix devient un concurrent direct des acteurs de la justice. Où est le respect de l’être humain dans tout ça », se demande la robe noire.



Selon Me KABOU qui indique détenir un enregistrement audio de son client qui a déclaré avoir été torturé, le Parquet ferait mieux que de changer de logiciel. A l’en croire, une plainte va être déposée afin que « la vérité, la seule vécue et racontée par Monsieur François MANKABOU à ses visiteurs triomphe car on ne peut vivre dans une société où le vérité devient par la rhétorique des vérités ».



