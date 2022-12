Mort de Fulbert Sambou : Un Juge d’Instruction saisi pour l’ouverture d’une information judiciaire

‘’En application de l’article 66 du Code de procédure pénale, les circonstances évoquées ont justifié la saisine du Juge d’instruction en charge du 3ème cabinet de l’ouverture d’une information judiciaire pour rechercher les causes du décès’’ de l'agent de renseignement, écrit le Procureur Diouf dans un communiqué.



Le Sergent Fulbert Sambou qui était porté disparu a finalement été retrouvé sans vie par un pêcheur aux larges des côtes sénégalaises, le 23 novembre dernier, a indiqué le Maitre des poursuites, soulignant que le corps a été formellement identifié par les membres de sa famille.



Selon lui, ‘’le certificat de genre de mort établi sur réquisition, par un médecin légiste, atteste que l’examen externe ne distingue pas de signe traumatique ou de traces de violence et que son état de décomposition avancés ne permet pas d’établir les causes exactes du décès, encore moins l’autopsie souhaitée par les enquêteurs’’.



Le Sergent Fulbert Sambou a été inhumé, mardi, à Dakar, au Cimetière Saint Lazare de Béthanie.



Le Procureur Amady Diouf dit avoir aussi instruit la Section de Recherches de poursuivre les investigations et les recherches concernant l’Adjudant-Chef Didier Badji, lui aussi porté disparu en même temps que Fulbert Sambou.



Le Parquet du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar a annoncé, le mardi 22 novembre, qu’une enquête judiciaire a été confiée à la Brigade prévôtale de la Gendarmerie nationale ‘’à la suite de la disparition de l’Adjudant-Chef de la Gendarmerie Didier Badji en service à l’Inspection générale d’Etat et du Sergent Fulbert Sambou de la Direction des Renseignements militaires’’.



La disparition des deux agents a été signalée dans la soirée du samedi 19 novembre 2022 déclenchant immédiatement des recherches par toutes les unités compétentes du pays", a indiqué le ministère public dans un communiqué.



D’après la même source, la géolocalisation des appareils des disparus a permis de les situer consécutivement au niveau des falaises rocheuses du Cap Manuel où ont été retrouvés par ailleurs un filet de pêche tendu, des restes d'appât de crevettes ainsi que des chaussures appartenant aux susnommés.



‘’La Brigade Prévôtale qui s'est immédiatement transportée sur les lieux a procédé aux constatations d'usage à l'effet d'élucider les circonstances précises de ces disparitions’’, a ajouté le Parquet, assurant que ‘’d'ores et déjà, les unités d'enquêtes ainsi que les Sapeurs-Pompiers et la Marine Nationale ont été engagés dans les recherches pour retrouver lesdites personnes qui ne sont pour le moment que portées disparues".





























aps