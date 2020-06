Mort de George Floyd : la police de Minneapolis va être démantelée

Deux semaines après la mort de George Floyd lors de son interpellation à Minneapolis, une majorité des membres du conseil municipal se sont prononcés, dimanche 7 juin, en faveur d'un démantèlement du département local de la police.



"Nous nous sommes engagés à démanteler les services de police tels que nous les connaissons dans la ville de Minneapolis et à reconstruire avec notre population un nouveau modèle de sécurité publique, qui assure vraiment la sûreté de notre population", a déclaré Lisa Bender, présidente du conseil municipal, sur CNN.



Elle a précisé avoir l'intention de transférer les fonds alloués au budget de la police vers des projets s'appuyant sur la population. Le conseil municipal compte également examiner la façon de remplacer la police actuelle, a-t-elle ajouté. "L'idée de ne pas avoir de police n'est certainement pas un projet à court terme", a-t-elle précisé.



Opposition du maire



Selon Alondra Cano, membre du conseil, ce dernier a conclu que la police de la ville n'était "pas réformable et que nous allions mettre fin au système de maintien de l'ordre actuel".



Mais le maire de la ville Jacob Frey avait fait savoir avant le vote du conseil qu'il n'était pas favorable à ce démantèlement, disant qu'il préférait une "réforme structurelle d'ampleur pour la refonte de ce système structurellement raciste". Par conséquent, la promesse du conseil municipal pourrait prendre du temps à se concrétiser.



Les démocrates ont appelé, dimanche, à une transformation profonde de la police, accusée de discriminations, d'injustices et de brutalités à l'encontre des Américains noirs.



Une loi devant le Congrès



Plusieurs élus démocrates veulent s'attaquer à ce qu'ils estiment être le fruit d'un racisme qui gangrène l'histoire des États-Unis depuis l'esclavage, en présentant lundi devant le Congrès une loi pour réformer la police dans l'ensemble du pays.



Certaines mesures ont déjà été imposées à un échelon local depuis le début de ce mouvement de contestation. Le chef de la police de Seattle a ainsi interdit le recours au gaz lacrymogène pour trente jours. La police de Minneapolis a annoncé qu'elle interdisait dorénavant la technique dangereuse des "prises d'étranglement".



La mort de George Floyd n'est que la dernière d'une longue série ces dernières années de décès d'hommes noirs, pour la plupart non armés, lors d'interactions avec des policiers blancs.



Le policier blanc Derek Chauvin, qui a gardé son genou pendant près de neuf minutes sur le cou de George Floyd, plaqué a dans un premier temps, a été inculpé d'homicide involontaire mais ce chef a été requalifié le 4 juin en meurtre, passible de quarante ans de prison. Il doit comparaître devant la justice pour la première fois lundi.



Les trois policiers qui l'accompagnaient, qui n'avaient pas été poursuivis dans l'immédiat, ont finalement été inculpés pour complicité, et placés en détention.