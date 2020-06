Mort de George Floyd : vague d'indignation dans le monde

La mort de George Floyd suscite l'indignation au-delà des frontières des Etats-Unis.



A Stockholm ce mardi, des manifestants se sont rassemblés pour dénoncer les violences contre la communauté noire et demander justice pour l'Afro-américain, mort lors de son interpellation à Minneapolis.



Pour ce militant, "cette manifestation ne devrait pas soutenir uniquement les Noirs, mais toutes les personnes de couleur et les minorités qui sont victimes de racisme. C'est vraiment triste de voir qu'en 2020, nous avons encore du racisme."



A Nairobi au Kenya, des manifestants ont défilé jusqu'à l'ambassade américaine pour exprimer leur colère. Sur les pancartes, "Black Lives Matter", "La vie des noirs comptent", en référence au mouvement afro-américain qui se mobilise contre la violence et le racisme.



La lutte contre le racisme n'a pas de frontières. C'est le message adressé également pas des manifestants à Sydney, réunis pour rendre hommage à George Floyd et dénoncer les brutalités à l'égard des minorités.