Mort de Jean-Marie Le Pen : le plus sulfureux des hommes politiques disparaît à 96 ans

L'homme le plus sulfureux de la Ve République vient de s'éteindre. Éloigné de la vie publique depuis 2015 et son exclusion du Front national, à l'initiative de sa fille Marine, Jean-Marie Le Pen est mort ce mardi 7 janvier 2026 à 96 ans. Une annonce faite par sa famille à l’AFP. L'ultime chapitre d'une vie dédiée à la politique, qui l'a menée de l'Assemblée - il est élu plus jeune député en 1956, aux côtés de Pierre Poujade - jusqu'aux portes de l'Elysée en 2002. Non sans appréhension. "Quand vous vous retrouvez dans l'hypothèse d'être président de la République alors que vous n'avez pas l'appareil pour le faire, vous ne trouvez pas que ça puisse susciter légitimement une impression d'angoisse ?, confie-t-il à Society en 2015, avec son habituel franc-parler. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes un branleur."



Jean-Marie Le Pen, une vie de dérapages



Longtemps, Jean-Marie Le Pen a été l'infréquentable de la classe politique. Un statut bâti à coups de dérapages et de provocations : après la percée électorale du FN aux municipales 1983, et un premier passage remarqué dans L'Heure de vérité sur Antenne 2, le natif de La Trinité (Morbihan) se fait notamment connaître trois ans plus tard pour des propos antisémites visant plusieurs journalistes. Puis il enchaîne sur les chambres à gaz, un "point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale". La France est choquée, la justice le condamne, mais la stratégie de l'outrance s'avère payante : personne n'ignore qui préside le FN, ce groupuscule qu'il co-fonde dix ans plus tôt.











D'autant qu'il récidive en 1988 avec un jeu de mots nauséabond sur Michel "Durafour crématoire", et que son divorce mouvementé avec la mère de Marine, Marie-Caroline et Yann, fait les choux gras de la presse. La raison ? Invitée à "faire des ménages" par le Breton, pour gagner sa vie, Pierrette Lalanne pose en soubrette dans Playboy. Un traumatisme de plus pour les filles Le Pen, déjà marquées par l'attentat qui touche l'appartement familial en 1976.



Avec ses filles Marine et Marie-Caroline, une relation orageuse



Une fois son personnage sulfureux intégré au panorama médiatique - avec un cache-oeil immanquable puis un œil de verre - il siège à nouveau à l'Assemblée nationale (1986-1988) puis au Parlement européen pour de nombreuses années. Mais c'est surtout aux présidentielles qu'il multiplie les faits d'armes. De 0,7% en 1974, il passe à 14,4 en 1988, puis à 15% en 1995 et 16,9% lors du séisme provoqué par sa qualification au second tour en 2002. 2007 sera le début de la chute avec seulement 10,4% des voix. Le nom Le Pen ne disparaît toutefois pas des urnes, puisque Marine reprend le flambeau en 2011.



Mais le patriarche finit par devenir infréquentable aux yeux de sa propre fille. En 2015, il refuse de considérer le Maréchal Pétain comme un "traître" et ne renie pas ses propos passés sur le "détail de l'histoire". Lassée de ses coups portés à sa stratégie de "dédiabolisation" du Front national, bientôt appelé Rassemblement national, elle obtient son exclusion du parti qu'il a fondé. "Il ne peut plus y avoir de relations père-fille. J'en suis malheureuse d'ailleurs…", avoue-t-elle. "Indigné" par "Madame Le Pen", le patriarche ne lui parle plus jusqu'à leur réconciliation lors pour son 90e anniversaire. L'énième épisode d'une saga dont les Français se sont passionnés. Car avant Marine, c'est avec l'aînée Marie-Caroline que le Breton s'est longtemps brouillé, suite à sa décision de rallier Bruno Mégret avec son mari dans les années 90. "Je ne comprends pas tous leurs actes, ni tous les reproches qu'elles me font", écrit-il à propos de ses filles dans ses mémoires, en 2018. "Nous étions plus mari et femme que parents, je l'avoue, ajoute-t-il sur le couple qu'il formait avec Pierrette. Est-ce un mal, l’indépendance des parents ? Mes filles considèrent que oui. Elles ont l’air de m’en faire grief."





Le crépuscule de Jean-Marie Le Pen



Dans cet ouvrage, le fils de pêcheur revient sur quelques épisodes controversés de sa vie. Engagé volontaire, a-t-il commis des actes de tortures en 1957, lors de la guerre d'Algérie ? "Nous avons torturé parce qu’il fallait le faire", avait-il admis au journal Combat en 1962. Mais il dément dans ses mémoires : "Le “nous” désigne l’armée française, dont je suis solidaire, non pas moi et mes camarades, qui n’étions nullement chargés, je le répète, des interrogatoires spéciaux." Jean-Marie Le Pen revient aussi sur son amitié avec Hugues Lambert, dont il hérite du château de Montretout. Malgré la colère du cousin de l'essayiste d'extrême droite, mort en 1976 d'une cirrhose. L'un des chapitres concerne aussi la perte de son oeil. Une bagarre dans l'un de ses meetings ? Non, un simple "décollement de la rétine" après un choc accidentel. Faut-il y croire ?







Reste que lorsqu'il écrit ces lignes, le Menhir n'inspire plus la crainte. Marié (en secret) à Jany, sa deuxième épouse, réconcilié avec Marine, il se contente de quelques commentaires policés sur sa fille, ou son véritable héritier Éric Zemmour, en mission pour faire perdurer des idées toujours aussi controversées. Il pense aussi à la mort, qu'il espère "honorable". "Je souhaite simplement une plaque de marbre sur laquelle serait écrit "Jean-Marie", confie-t-il au Figaro. Je reposerai dans le caveau familial à la Trinité-sur-Mer, donc il n’y a pas besoin de nom nom". Mais à 96 ans, malgré sa santé déclinante, son goût pour la provocation le rattrape. En octobre 2024, entre deux hospitalisations, il embarrasse sa fille en se faisant filmer en train de chanter avec un groupe de rock néo-nazi. L'ultime provocation du patriarche.