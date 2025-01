Mort de Jean-Marie Le Pen: ses obsèques auront lieu ce samedi à La Trinité-sur-Mer

Les obsèques de Jean-Marie Le Pen, co-fondateur du Front national, mort à l'âge de 96 ans mardi, auront lieu ce samedi 11 janvier à La Trinité-sur-Mer (Morbihan), sa commune natale.



Invité de TF1 et vice-président du Rassemblement national, Louis Aliot a confirmé cette information, déjà évoquée par Le Parisien et Ouest France. "Ce sera dans l'intimité familiale", a-t-il précisé, corroborant les propos du député RN Philippe Ballard. Lequel a parlé sur CNews d'un événement concernant la "sphère privé" du patriarche.





Décédé ce mardi à Garches dans les Hauts-de-Seine



Fils unique d’un père marin-pêcheur et d’une mère couturière, Jean-Marie Le Pen est né à La-Trinité-sur-Mer en 1928 dans une maison qui est toujours la propriété de la famille. Par le passé, le quintuple candidat à la présidentielle avait exprimé le souhait d’être inhumé dans le caveau familial.







Il est décédé à Garches (Hauts-de-Seine), dans un département où il avait admis il y a plusieurs semaines. "Jean-Marie Le Pen, entouré des siens, a été rappelé à Dieu ce mardi à 12h", a indiqué sa famille dans un communiqué transmis à l’AFP.



Sa mort a entraîné des réactions contrastées au sein de la classe politique: un "visionnaire" pour le RN - qui lui a rendu un hommage sans réserves, malgré ses condamnations et ses multiples saillies racistes - un "être abject", d’après la gauche et une "figure historique de l’extrême droite", dont "le rôle dans la vie publique de notre pays (...) relève désormais du jugement de l’Histoire", selon l’Élysée.



Marine Le Pen, dont les relations avec son père s'étaient réchauffées, après des années de tensions marquées par l'exclusion de ce dernier du FN en 2015, lui a rendu hommage sur X ce mercredi, écrivant: "beaucoup de gens qu’il aime l’attendent là-haut. Beaucoup de gens qui l’aiment le pleurent ici-bas."

















































































