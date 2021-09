Mort de Jean-Paul Belmondo : en deuil, les Français rendent hommage à l'acteur

Il a suffi de quelques notes, jeudi 9 septembre, dans l'après-midi, pour que l'émotion s'empare de la foule. Devant les écrans géants, sur l'esplanade des Invalides à Paris, des dizaines de personnes applaudissent, parfois les larmes aux yeux. "En plus d'être un acteur brillant, il était sympa, il avait le sourire tout le temps", déclare un fan, ému, en suivant l'hommage national rendu à l'acteur. "On est un peu triste, mais on n'a pas le droit, car lui n'était jamais triste", sourit un admirateur.



"Tu resteras dans nos cœurs"

Des spectateurs sont venus en famille pour suivre, depuis l'extérieur, la cérémonie. "C'est une figure de la France, Belmondo il est connu dans le monde entier", ajoute une fan. À Nice (Alpes-Maritimes), une autre cérémonie était tenue en hommage à l'acteur. Il avait tourné une dizaine de films ici, et revenait souvent sur la Côte-d'Azur. "On ne t'oubliera pas, tu resteras dans nos cœurs à jamais à l'infini", lance une femme. "On a tous rêvé d'être Bébel", ajoute un homme. Aujourd'hui, c'est toute la France qui a dit adieu à un de ses acteurs préférés.