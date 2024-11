Mort de Moustapha Ba- L'enterrement reporté jusqu'à...nouvel ordre!

Concernant "le cas du ministre Moustapha Ba", décédé en France, Dakarposte a appris de sources fiables, au fait de ce qui se trame dans les plus hautes sphères de l'Establishment que, pour le moment, il n'y aura pas d'enterrement de la dépouille. Et, ce jusqu'à nouvel ordre.



Pour ceux qui l'ignorent encore, l'autopsie est systématique en cas de mort criminelle ou suspecte. Mais, elle est souvent demandée par le maitre des poursuites (entendez le procureur) -comme c'est le cas depuis hier pour "Bosquier" (surnom du regretté Moustapha Ba) aux fins de rechercher si les causes du décès peuvent avoir un lien avec une maladie, une opération chirurgicale, un accident, etc...



En somme, les autorités du pays, qui demandent à ce que lumière soit faite, ont vite ordonné une autopsie par des légistes bref l'ouverture d'une enquête notamment suite aux rumeurs d'une mort suspecte de Mamadou Moustapha Ba.





En attendant, la dépouille se trouve à l'hôpital Principal de Dakar. Tout le reste n'est que légende!