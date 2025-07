Mort de Talla KEITA à Rosso : la famille rejette les résultats de l’autopsie et dénonce une « tentative de dissimulation »

Alors que le rapport d’autopsie attribue le décès de Talla KEITA à une « tumeur du foie décompensée en hypertension portale », sa famille persiste à accuser les forces de l’ordre et dénonce une manœuvre pour « étouffer la vérité ». Dans un communiqué, les proches du jeune homme rejettent catégoriquement les conclusions médicales et réclament justice. La famille conteste fermement la version officielle, affirmant que Talla KEITA a été « sauvagement tabassé par des agents de police ». Ils dénoncent une manipulation des faits.



« Nous ne pouvons accepter que ceux qui ont pour mission de protéger deviennent les auteurs d’un tel acte et que cela soit dissimulé sans honte. Nous rejetons fermement toute tentative de manipulation, toute version qui cherche à laver les mains sales de responsabilités évidentes. Notre fils est mort. Et nous demandons des réponses. Nous exigeons justice. Pas de faux rapports, pas de silence complice, pas d’oubli », lance-t-elle.



La famille promet de poursuivre le combat pour la vérité, la transparence et fustige ce qu’ils qualifient de tentative de protéger les responsables. « La vérité sortira. Et nous serons là pour la porter, coûte que coûte. Nous dénonçons avec force cette tentative de dissimulation. La vérité ne se négocie pas. La douleur d’une famille ne s’efface pas avec une manipulation », ajoute le communiqué.



Pour les proches de Talla KEITA, la demande est claire. Elle veut « justice, transparence et responsabilité. Pas d’impunité pour ceux qui ont juré de protéger et ont choisi de détruire ».





































https://walf-groupe.com/wp-content/uploads/2025/07/Mere-Talla-Keita.jpeg















Walf