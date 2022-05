Mort de plus d'une dizaine de nourrissons à l'hôpital de Tivaoune- L'infirmière et l'aide-soignante arrêtées sur le point d'être déférées

Suite et pas dans ce qu'il est convenu d'appeler l'incendie de l'unité néonatale de Tivaouane!



Dakarposte a appris de bonnes sources que deux des agents de santé de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy mis aux arrêts par la DIC seront acheminés, sous bonne escorte, au niveau du parquet de Thiès.



En effet, l’infirmière et une aide-soignante qui étaient de garde mercredi soir lorsque l’incendie s’est déclaré à l’hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh sont sur le point d'un déferrement. Et, sauf revirement, "elles risquent gros"



Pour rappel, elles ont ont été interpellées dimanche dernier pour " négligence d’enfants" et " mise en danger de la vie d’autrui"



Le président de la République Macky Sall a promis une enquête de la police et de l’inspecteur général de l’État pour déterminer la cause de l’incendie. Il a également appelé à un audit de tous les équipements médicaux qui accueillent les nouveau-nés dans le pays.





Affaire à suivre...