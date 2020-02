Mort du conducteur de moto “jakarta” Lamine Koïta à Fatick- L'autopsie révèle une mort naturelle

Une autopsie peut aider les proches à comprendre ce qui s'est passé et à soulager leur deuil. Elle permet également de découvrir ou de préciser le diagnostic de maladies génétiques qui peuvent avoir des conséquences sur la descendance du défunt.



Pour ce qu'il est convenu d'appeler le cas Lamine Koïta, il revient à dakarposte que l'autopsie a révélé une mort naturelle de ce jakartaman décédé à Fatick





Pour rappel, la police est citée dans la mort d’un jeune conducteur de moto appelée “jakarta”. Les événements ont provoqué la colère de quelques jeunes qui ont manifesté, s’attaquant même à un camion de ramassage d’ordures. Le maire de la ville et ministre des sports Matar Ba est vite monté au créneau pour appeler au calme.

Le corps du jeune conducteur de moto a été alors acheminé à Dakar pour des besoins d’autopsie.





La mère du défunt avait soutenu mordicus que les policiers ont tué son fils “qu’ils ont conduit à la plage pour le battre”. Une version vite démentie par la police qui explique sa descente dans le quartier du jeune Koïta car on leur aurait signalé la présence de dealers de chanvre indien.