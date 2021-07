Mort du fils ainé de l'ancien Premier Ministre Habib Thiam- Mabousso sera inhumé ce lundi à Yoff

Dakarposte a appris de bonnes sources que Mabousso Thiam, décédé, sera finalement inhumé ce lundi à 10h au cimetière musulman de Yoff.



L’annonce ce dimanche 25 Juillet 2021 de la disparition du fils de l'ancien Premier Ministre du Sénégal (Habib Thiam) a plongé la classe politique Sénégalaise dans une grande émotion.



"Mabousso Thiam est parti! Très triste nouvelle pour moi et tous ceux qui l'ont connu. Un compagnon de jeunesse jovial, plein d'entrain, affectueux et fidèle en amitié.

Qu'Allah lui ouvre Les Portes de Sa Miséricorde Infinie... "C'est en ces termes que le ministre de la Culture sous Wade, Amadou Tidiane Wone, a rendu hommage, peu après la disparition de l'économiste émérite Mabousso Thiam.



Il était le directeur général de l'ADPME, de mai 2012 à janvier 2017.



Diplômé de l'Institut international de banque et d'économie (France), le très effacé Mabousso Thiam était également titulaire d'une Maîtrise en droit privé de l'université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar.



Mabousso a démarré sa carrière à Interpral Paris, société spécialisée en négoce international, en 1979, avant de rejoindre, un an plus tard, la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao).



Sur le plan politique, le fils de l'ex-Premier ministre du Sénégal était dans le staff du candidat Ibrahima Fall, lors de la Présidentielle de 2012.











