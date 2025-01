Mort du jeune Moustapha Dieng lors d’un match navetane : 5 supporters de l’ASC Farba envoyé en prison

Le doyen des juges d’instruction du tribunal de Pikine-Guédiawaye a inculpé, ce mardi, cinq jeunes, dont un mineur de l’ASC Farba de Keur Massar, impliqués dans la mort du jeune Moustapha Dieng. Il s'agit des nommés C. Diamé, W. Faye, S. M. Sarre, M. T. Ndour et N. Teuw, identifiés comme les responsables de cet homicide.



Selon les informations de Seneweb, ils ont été inculpés pour meurtre, rassemblement illicite, violence et voie de fait, avant d'être placés sous mandat de dépôt. Une information judiciaire est ouverte. Le groupe a été déféré, vendredi dernier, devant le procureur de Pikine-Guédiawaye. Cette histoire remonte au 20 janvier 2025.



Ce jour-là, un match de navetane ayant opposé l’ASC Farba à l’ASC Natangué a viré au drame. Des affrontements violents entre les supporters des deux équipes ont éclaté. C'est dans ces circonstances que le jeune Moustapha Dieng de l’ASC Natangué a trouvé la mort.