Mort du pape François: au moins 50 chefs d'État élus et dix souverains seront présents aux obsèques

Comme pour les funérailles Jean-Paul II en 2005, des dizaines de chefs d'État et de têtes couronnées assisteront aux funérailles du chef de l'Eglise catholique, sous haute sécurité, ce samedi 26 avril.



Parmi eux, le président américain Donald Trump, ses homologues français Emmanuel Macron et ukrainien Volodymyr Zelensky ou encore le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, le prince William, Albert II de Monaco et son épouse Charlène seront aussi présents.



Le Vatican observera neuf jours de deuil à partir de samedi. Au cours de ces "novemdiales", des célébrations solennelles auront lieu chaque jour à Saint-Pierre, jusqu'au 4 mai.





Des centaines de milliers de personnes "au minimum"



Le cercueil sera fermé vendredi soir lors d'une cérémonie présidée par le cardinal camerlingue, l'Américain Kevin Farrell, qui gère les affaires courantes jusqu'au conclave qui succédera à François à la tête de l'Église.



Les funérailles de François se dérouleront samedi matin à partir de 8 heures sur la place Saint-Pierre, où devraient converger au moins 200.000 fidèles, et 170 délégations étrangères.





Il est impossible de savoir" combien de personnes seront présentes le jour des funérailles, "quelques centaines de milliers au minimum", a déclaré à l'AFP Pierfrancesco Demilito, chef du service de presse de la Protection civile italienne.