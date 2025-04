Mort du pape: funérailles, conclave... ce qu'il va se passer dans les prochaines semaines au Vatican

Le pape est mort. Ce lundi 21 avril, jour du lundi de Pâques, le souverain pontife est décédé à l'âge de 88 ans, au lendemain d'une courte apparition à l'occasion des festivités catholiques. S'ouvre une période de vacance à la tête du Vatican, mais aussi tout un protocole funéraire.





L'inhumation 4 à 6 jours après la mort de François





À la mort du pape, commence alors la période de sede vacante, le "siège vacant" avant la désignation d'un nouveau pontife. Le collège des cardinaux n’a aucun pouvoir durant cette période de deuil sur toutes les questions qui seront du ressort du nouveau pape. Il peut seulement expédier les affaires courantes et préparer les funérailles du défunt pape et la préparation de l’élection du nouveau.





Les cardinaux doivent fixer le jour et l'heure, mais aussi la façon dont le corps du pape sera porté dans la basilique St-Pierre pour être exposé aux fidèles.



Ceux-ci doivent ensuite préparer les obsèques et prévoir le jour où les funérailles commenceront de sorte que l’inhumation ait lieu entre le 4ème et le 6ème jour après sa mort.



• Préparation de l'élection du successeur du pape



Convoqués au Vatican, les cardinaux sont tenus –sauf raison de santé et empêchement grave– de s'y rendre au plus tard dans les quinze à vingt jours suivant la mort du pape.



Lors des premières congrégations générales, l'ensemble des cardinaux prêtent serment, la main sur les évangiles, d'observer les prescriptions de la constitution.





Une des congrégations qui suivront immédiatement devra décider du jour et de l'heure du début des opérations de vote; prendre les dispositions nécessaires à l'aménagement de la chapelle Sixtine où se déroulera le vote; prendre les dispositions nécessaires au logement des cardinaux - et si nécessaire de leurs infirmiers.



• Conclave, fumée noire et fumée blanche

Dans cette fenêtre de 15 à 20 jours, les cardinaux n'ayant pas atteint l'âge de 80 ans vont se réunir en conclave, c'est-à-dire des échanges totalement fermés du monde extérieur. Pour la validité de l'élection du nouveau pape, les deux tiers des suffrages des électeurs présents sont requis. Un religieux ne peut pas voter pour lui-même.



Du commencement des actes de l'élection, jusqu'à l'annonce publique de l'élection du souverain pontife, la chapelle Sixtine et tous les lieux destinés à accueillir les cardinaux sont totalement fermés.



Les cardinaux électeurs prêtent serment, la main sur les évangiles, de garder perpétuellement le secret sur tout ce qui concerne directement ou indirectement l’élection.



Il y a une session de vote le matin et une session l'après-midi. Lors de chaque session, si, au premier scrutin, l'élection n'est pas intervenue, il est immédiatement procédé à un deuxième scrutin. Donc quatre scrutins au maximum par jour, sauf le premier jour, puisque les cardinaux ne se réunissent que l'après-midi.





Le dépouillement se fait à haute voix. Une fois le décompte achevé, il est vérifié par les réviseurs. Les bulletins sont ensuite brûlés dans un poêle dont la cheminée extérieure est visible de la place St-Pierre. Un vote positif donne une fumée blanche, négatif, une fumée noire.



• La proclamation du nouveau pape



Lorsque l'élection a été obtenue, le cardinal doyen ou le premier des cardinaux par l'ordre et par l'ancienneté demande le consentement de l'élu en ces termes: "Acceptez-vous votre élection comme souverain pontife?".





Le pape choisit son nom, les cardinaux rendent hommage au nouveau Pape et le premier des cardinaux diacres annonce officiellement son nom. Le pape donne alors la bénédiction apostolique Urbi et Orbi depuis le balcon de la basilique vaticane.



























Bfmtv