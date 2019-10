Mort en détention : Alcaly Cissé risque d'être inhumé à Médine (avocat)

Alcaly Cissé, l'ancien député du Parti démocratique sénégalais (Pds) mort en détention en Arabie Saoudite des suites d'une maladie, pourrait être inhumé à Médine.



La révélation est faite par son avocat Me Abdoulaye Tine sur la Rfm. La raison ? Selon la robe noire, le rapatriement de la dépouille d’Alcaly Cissé est confronté à des obstacles administratives et juridiques.



« On n'a pas arrêté une décision définitive. Probablement Alcaly Cissé pourrait être inhumé à Médine, car il y a des difficultés liées à des raisons administratives et juridiques, pour rapatrier le corps. Il serait inhumé en présence d'un membre de la famille », a confié l'avocat.



Détenu en Arabie Saoudite depuis 2012, le Sénégalais Alcaly Cissé a été condamné par la justice saoudienne à une peine de 6 ans d'emprisonnement ferme.





















